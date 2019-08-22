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Alpay Çelebi: "Eskisinden daha iyi olacağım"

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Alpay Çelebi, "Hırsım ve azmimle eskisinden daha iyi olacağım" dedi.

22.08.2019 17:38 Alpay Çelebi:
Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Alpay Çelebi, "Hırsım ve azmimle eskisinden daha iyi olacağım" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer ettiği ve ligin ilk haftasında sakatlanarak oyundan çıkan Alpay Çelebi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bir duyuru yaptı.

Aytemiz Alanyaspor maçının 5. dakikasında sakatlanan ve çapraz bağları koptuğu ifade edilen Alpay Çelebi, "Bugün yapılan muayene sonucunda maalesef ön çapraz bağımın kopuk olduğunu öğrendik. Yaşadığım bu zorlu süreçlerde hiç inancımı kaybetmedim bunda da vardır bir hayır. Çalışma azmim ve inancım bugün olmasa da bir gün istediğim yerlere getirecektir. Her zaman olduğu gibi hırsım ve azmimle eskisinden daha iyi olacağım" açıklaması yaptı.

Beşiktaş kulübü resmi instagram hesabı da, bu paylaşımın altına "Geçmiş olsun Alpay, en kısa sürede sağlığına kavuşup sahalara dönmeni dileriz" mesajı yazdı. - KAYSERİ

Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor, Beşiktaş, Çelebi, Spor

Kaynak: İHA

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