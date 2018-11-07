Alpay Özalan'dan Yerlikaya'ya Ziyaret

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.<br><br>Bakanlık merkez binada gerçekleşen ziyarette, AK Parti Milletvekili Özalan'ın yanı sıra, eski milli futbolcular Hamit Altıntop ve Hakan Ünsal ile Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Atalay yer aldı.<br><br>Spor gündemine ilişkin konuların görüşüldüğü ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun geride kalan 11 haftalık periyodu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL