- Alpay Özalan'dan Yerlikaya'ya ziyaret

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:32



07 Kasım 2018 Çarşamba 18:32

- Alpay Özalan'dan Yerlikaya'ya ziyaretİSTANBUL - AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen ziyarette, AK Parti Milletvekili Özalan'ın yanı sıra, eski milli futbolcular Hamit Altıntop ve Hakan Ünsal ile Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Atalay yer aldı.Spor gündemine ilişkin konuların görüşüldüğü ve yaklaşık 1 saat süren ziyarette, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun geride kalan 11 haftalık periyodu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.