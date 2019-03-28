Alpay Özalan Öğrencilerle Bir Araya Geldi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Bergama
ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün Bergama Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde düzenlediği "İlham Veren Buluşmalar" etkinliğine katılan Özalan, Türkiye
'de yapılan statların ve tesislerin hem fiziki hem de teknolojik açıdan çok iyi imkanlara sahip olduğunu söyledi.
Özalan, bu güzel şartları sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a başarılı sonuçlarla teşekkür edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Yapmış olduğumuz çalışmalarda Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan atletizm ve koşucu, Kars
'tan, Erzurum
'dan kayakçı, Karadeniz
, Marmara
, Ege
ve Akdeniz
'e kadar futbolcu, İç Anadolu
'dan güreşçi çıktığını öğrendik. Bundan sonraki tesisleşmelerimizi buna göre yapma konusunda bir çalışma yaptık. Projelerimizde hem daha başarılı gençlerimizi bulup çıkaracağız hem de ülkece başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Sizler bizim geleceğimizsiniz."
Bireysel sporların takım sporlarına göre daha zor olduğunu kaydeden Özalan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Takım sporunda formsuz olduğunda, örneğin futbolda 11 kişi olduğun için çok kolay saklanabiliyorsun. Fakat bireysel sporlarda böyle bir şansınız yok. Sizlerin daha güçlü. Daha iyi eğitim almış, antrenmanlarını çok iyi yapmış bireyler olarak daha farklı hizmetler sunacağız. İnşallah her spor dalında eşit seviyede projelerimiz oldu olmaya da devam edecek."
Özalan, İzmir'deki spor salonlarının yenilenmesi gerektiğini belirterek Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci
ve Bergama Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu
'ya destek istedi.
İzmir, Bergama, Özalan, Güncel
Kaynak: AA