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Alper Avcı: "Daha iyi yerde olabilirdik"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alper Avcı, hedef olarak istedikleri yerde olduklarını söyledi.

20.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:25 Alper Avcı:
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu FK Teknik Direktörü Alper Avcı, hedef olarak istedikleri yerde olduklarını söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alper Avcı, ligin ilk yarısını ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarını değerlendirdi. Avcı, ligde istedikleri yerde olmalarına rağmen kaçan puanlara şimdi daha çok üzüldüklerini belirterek, "Hedef olarak istediğimiz yerdeyiz. Geldiğimiz noktadan daha iyi yerde olma imkanımız vardı. Ucuz puanlar kaybettik. Onlara üzülüyoruz. Şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçirerek ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Eksiklerimiz var onları gidereceğiz. Ayrılanlar oldu, katılımlar olacak. Takım olarak epey bir yorulduk. Bir haftalık izin yapıp Antalya'da iş başı yapacağız. Bir hafta Antalya kampımız var. İki hazırlık maçı oynamayı düşünüyoruz. Kupada ciddi takımlarla oynadık. Menemen, Adana Demirspor ve Süper Lig'in formda takımı Başakşehir ile oynadık. Başakşehir'e karşı kafa kafaya mücadele ettik. Pozisyon ve mücadele olarak altta kalır bir yanımız olmadı. Gol yollarında etkisiz kaldık. Son vuruşlarımızda şansızdık" dedi. - TRABZON

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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