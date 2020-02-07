Haberler » Güncel » Alper Avcı: 'Hedefimiz için iç sahada kaybetmemeliyiz' - Haber

Alper Avcı: "Hedefimiz için iç sahada kaybetmemeliyiz"

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Alperz Acvı, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazandıkları Amed Sportif maçının anlam kazanması için Kırklarelispor'u yenmeleri gerektiğini söyledi.

07.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:10Alper Avcı:
Hekimoğlu FK Teknik Direktörü Alperz Acvı, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazandıkları Amed Sportif maçının anlam kazanması için 'u yenmeleri gerektiğini söyledi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da Teknik Direktör Alper Avcı, rakiplerinin Ziraat Türkiye Kupası'nda saygı duyulacak işlere imza attığını belirterek, "Geçtiğimiz hafta kazandığımız Amed maçının anlam kazanması için Kırklarelispor'u yenmemiz gerekiyor. Rakibimiz Ziraat Türkiye Kupası'nda saygı duyulacak işlere imza attı. Ligdeki konumu ve oynadıkları Fenerbahçe maçının bizim maça etki etme ihtimali bizi yanıltmamalı. Ligde az gol yiyen ama az gol atan bir ekip. Bizler sahada kendi oyun anlayışımızı rakibimize kabul ettirmek zorundayız. İstediğimiz hedefe ulaşmamız için kazanmamız gereken bir müsabakaya çıkacağız. Play-off için iç sahada puan kaybetmemeliyiz. Savunma anlamında hata yapmadan hücumda üretkenliğimizi devam ettirmeliyiz. Kazanmak istediğimizi sahaya yansıtmalıyız. Taraftarımızın da desteği ile maçtan galip ayrılmak istiyoruz" dedi.
(Gökmen Şahin/İHA)

Kırklarelispor, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
7.02.2020 15:02:50