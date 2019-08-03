Haberler» Spor» Haber

Alper Potuk gidiyor mu? Ersun Yanal kararını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, taraftarların tepki gösterdiği Alper Potuk'un takımda kalmasını istedi.

03.08.2019 14:37
Alper Potuk gidiyor mu? Ersun Yanal kararını verdi

Fenerbahçede Süper Lig öncesi hazırlıklar devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde iç transferde de ayrılacak futbolcularla ilgili gelişmeler yaşanırken Alper Potuk'un durumu da merak ediliyordu. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında performans sergileyen oyuncuyla ilgili teknik ekip kararını verdi.

YENİ TRANSFER OLARAK GÖRÜYOR

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, Alper Potuk'un geleceği hakkında kararını verdi. Futbol Arena'nın haberine göre tecrübeli teknik adamın, Alper Potuk'u yeni transfer olarak gördüğü ve kadro planlamasında yer vereceği öğrenildi. Alper Potuk'a yönelik taraftarların tepkisi olsa da teknik heyet oyuncuya güveniyor. Eskişehirspor'dan eski öğrencisi olan Alper'in sürpriz isimlerden biri olacağına inanan Ersun Yanal'ın tecrübeli futbolcuyu kadroda tutacağı öğrenildi.


Ersun Yanal, Alper Potuk, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:18   Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
15:14   Beşiktaş'ın Avusturya kampı
15:12   Beşiktaş sağanak yağmur altında çalıştı
15:07   Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Olympiakos ile oynayacağı...
15:06   Beşiktaş'ta sakatlar düşündürüyor
15:06   (Özel haber) Hürser Tekinoktay: "Tevfik Yamantürk'ün bir daha aday olmaması lazımdı"
14:59   İskenderun'da Sahil Güvenlik Yelken Kupası Şampiyonası düzenlendi