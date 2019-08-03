Alper Potuk gidiyor mu? Ersun Yanal kararını verdi

Fenerbahçede Süper Lig öncesi hazırlıklar devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde iç transferde de ayrılacak futbolcularla ilgili gelişmeler yaşanırken Alper Potuk'un durumu da merak ediliyordu. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında performans sergileyen oyuncuyla ilgili teknik ekip kararını verdi.

YENİ TRANSFER OLARAK GÖRÜYOR

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, Alper Potuk'un geleceği hakkında kararını verdi. Futbol Arena'nın haberine göre tecrübeli teknik adamın, Alper Potuk'u yeni transfer olarak gördüğü ve kadro planlamasında yer vereceği öğrenildi. Alper Potuk'a yönelik taraftarların tepkisi olsa da teknik heyet oyuncuya güveniyor. Eskişehirspor'dan eski öğrencisi olan Alper'in sürpriz isimlerden biri olacağına inanan Ersun Yanal'ın tecrübeli futbolcuyu kadroda tutacağı öğrenildi.