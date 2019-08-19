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Alper Potuk, maaşında yüzde 40 indirime gitti!

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Alper Potuk, kendi talebi doğrultusunda maaşında yüzde 40 indirime gitti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bir oyuncunun sözleşmesinde yüzde 40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay." dedi.

19.08.2019 17:36
Alper Potuk, maaşında yüzde 40 indirime gitti!

Fenerbahçe, takımın tecrübeli isimlerinden Alper Potuk'un maaşında indirime gitti. Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir. Sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşulu ile, ücretinde kendi isteği ile %40'a varan ciddi bir oranda fedakarlık yapan oyuncumuz Alper Potuk'a, kulübümüze olan bu bağlılığı ve özverisi için teşekkür ediyoruz."

"EŞİNE AZ RASTLANIR BİR OLAY"

Ali Koç, "Alper Potuk, Fenerbahçe ailesine olan bağlığını bu büyük fedakarlıkla gösterdi. Bir oyuncunun sözleşme süresi aynı kalarak, daha önce yapılmış olan sözleşmesinde %40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay. Fenerbahçe ailesine kalpten bağlılığını gösteren Alper'e, bu örnek davranışı için tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Umuyorum camiamızdan alacağı destekle futbol potansiyelini en iyi şekilde kullanarak bu sezonki şampiyonluk yolculuğumuza da önemli katkılarda bulunur." dedi.

"BÖYLE BİR DURUMA İLK DEFA RASTLIYORUM"

Comolli, "Bugüne kadar çalıştığım kulüpler ve oyuncular arasında böyle bir duruma ilk defa rastlıyorum. Bir oyuncu, daha 3 yıllık garanti sözleşmesi varken tüm alacaklarından %40 oranında vazgeçerek indirime gitmek istediğini yönetime iletiyor. Umuyorum bu sezon ortaya koyacağı saha içi performansı ile de şampiyonluk hedefimizin önemli bir parçası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Alper Potuk, maaşında yüzde 40 indirime gitti!

Alper Potuk, Fenerbahçe, Futbol, Spor

YORUMLAR (7)
HAHA: YILDA 2. 5 MİLYON ALIYORDU ZATEN, ŞİMDİ 1. 5 MİLYON EURO ALACAK. YİNE HAKETMEDİĞİ BİR RAKAM BUNLAR HEP ZAMANINDA YAPILAN YABANCI SINIRLANDIRMASINDAN KAYNAKLANIYOR. ŞİMDİ SINIRLAMA YOK FUTBOLCULAR KENDİLERİNİ ZORLUYOR İLK 11 E GİRMEK İÇİN.
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VATANDAŞ DKC: Tek hareketle kendini affettirdin taraftara İnşallah futbolunada yansır bu Alper kardeşim bolu maçında izledim seni kıvılcım var küsme aldırış etme devam et
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VEZİR42: adam yuhalanıyor istenmiyor ve aldığı maaşı haketmiyor doğal olarak satılacak veya kiralanacak gittiği yer de hem şehir hem kulup olarak istediğini bulamayacak maaşta bahsedildiği kadar verilmeyecek yani bu hamle sayesinde hem taraftar tepkisinden hem de maaş olarak alacağından fazla almış oluyor
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FBLİ: takımda kalabilmek için yapmıştır. Oynadığı kötü futbolu böyle örtmeye çalışıyor. Alpere verilen 1 lira bile israftır. Gelmeyin oyuna. .
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UYGULAMALİSENARYO: seninde esine az rastlanir beceriksiz herif
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AKILLI LAZIM: ilginç
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BJK: ALDIĞI RAKAM NEDİR ????
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