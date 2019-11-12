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Alper Potuk'u yaptığı indirim kurtarmadı

Fenerbahçe'de sezon başında alacağı ücrette %40 indirim yapmasına karşın beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Alper Potuk ile yollar ayrılıyor.

12.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:45

'de devre arası yolların ayrılması planlanan isimlere bir yenisi daha eklendi. Zajc, ve Mehmet Ekici'yi göndererek ara transfere kaynak bulmak isteyen sarı-lacivertlilerde Alper Potuk da bu listeye eklendi. 2022'de sona erecek sözleşmesinde yüzde 40 civarında indirim yapan Alper, sezon başında taraftarın ve camianın takdirini toplamıştı. Ancak Alper'in performansı da ücreti gibi inişe geçince teknik heyetin gözüne giremedi.

22 DAKİKA FORMA GİYDİ!

Yönetim oyuncuya maaşından indirime gitmesi nedeniyle teşekkür etmişti. Ancak takım planlarında çok az yer aldığı için devre arasında Alper'in gidişine hayır denmeyecek. Şayet tecrübeli oyuncu takım bulabilirse, yönetim tarafından her türlü kolaylık sağlanacak. Alper bu sezon ligde toplam 3 maçta 22 dakika süre bulabildi.

Alper Potuk'u yaptığı indirim kurtarmadı

Mehmet Ekici, Alper Potuk, Fenerbahçe, Jailson, Spor


HABER YORUMLARI (5)
UNİTİMSAH:COME TO BEŞİKTAŞ muahhaha
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12345:boşuna kadroda kalabalık ediyor. 0 indirim yapsa bile gidecek artık. alper''de biliyor kimsenin onu almayacağını kurtarma çabaları işte.
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FTH:BU ADAMDAN DA KURTULDUK MU BAŞKA BİŞEY İSTEMEM BUNUN GİDECEİĞİ YER 1 SENE SONRA 2. LİGDE KENDİNE TAKIM ARAR
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FATİH:GALATASARAY A ÇELME ATMAYA KALKAN ENİNDE SONUNDA TAKLAYA GELİR.
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SERCAN:Geç bile kalındı. Çalışmayan, aldığı paranın hakkını vermeyen kim varsa gönderin takımdan.
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