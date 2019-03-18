18 Mart 2019, 21:58
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Alper Potuk'un Estetiksiz Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Fenerbahçe'nin yakışıklı futbolcusu Alper Potuk'un estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı Potuk'un estetiksiz halinin fotoğrafına, "Futbolda başarılı olamayınca burnuyla gündeme gelmesi çok normal." yorumunu yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir süredir ilk 11 de forma şansı bulamayan ve performansındaki düşüşle Fenerbahçeliler tarafından çok eleştirilen Alper Potuk'un estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.

"BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ"

Alper Potuk'un estetiksiz haline birçok sosyal medya kullanıcısı yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı Alper Potuk'un estetiksiz fotoğrafına, "Estetikle bambaşka biri olmuş." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Futbolda başarılı olamayınca burnuyla gündeme gelmesi çok normal. yorumunu yaptı.

Alper Potuk, Magazin, Spor


YORUMLAR (8)
ASLI: Bİ RONALDO DEĞİL AMA İDARE EDER YENİ BURUN YIKIŞMIŞ.
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SO TA KIRAA: Iıyykk bööööö
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GS 1905: Her işe burnunu sokmuycan bence :)
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OF: Adam evrim geçirmiş vaybe
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KAPELLO BEY : Bedavadan ekmek yiyenlerden tıpkı Selçuk Şahin gibi yıllarca yediler doymadılar bunları futbolcu sanıp transfer edenlerin cebimizdeki bilet paralarını bunlara verenlerin ne diyeyim ben şimdi...kapat yeğenim
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