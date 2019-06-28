28.06.2019 13:44
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Alper Potuk'un tezkere sevinci

Alper Potuk

BURDUR'da 21 günlük bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçenin başarılı futbolcusu Alper Potuk, tezkere sevinci yaşadı.


BURDUR'da 21 günlük bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçenin başarılı futbolcusu Alper Potuk , tezkere sevinci yaşadı.
Burdur 58. Piyade Eğitim Alayı'nda 21 gün bedelli askerlik görevini yapan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, bu sabah Binbaşı Maruf Kışlası'nda düzenlenen törende yemin etti. Alper Potuk'u yemin töreninde annesi Yurdagül, babası Mustafa ve ağabeyi Emrah Potuk yalnız bırakmadı. Alper Potuk yemin töreninden sonra yakınlarıyla hasret giderdi.
Alper Potuk güzel bir askerlik dönemi geçirdiğini söyledi. Baba Mustafa Potuk ise "Gururluyuz, mutluyuz. Allahımıza bin şükür bugünleri gösterdiği için" dedi.
Kışladan çıkan Potuk, ailesiyle bir mekanda yemek yedi, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yemin töreninden detay
Alper Potuk yemine derken
Ailesi ile
Hayranları ile


- Burdur
Kaynak: DHA
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