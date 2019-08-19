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Alper Potuk'un yeni maaşı ne kadar olacak?

Fenerbahçe'den yıllık 9,9 milyon lira garanti ücret alan Alper Potuk, maaşında yüzde 40 indirime gitti. Böylelikle 28 yaşındaki oyuncunun yeni maaşı yaklaşık 6 milyon lira olacak.

19.08.2019 18:18
Alper Potuk'un yeni maaşı ne kadar olacak?

Fenerbahçe, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alper Potuk'un ücretini, oyuncunun talebi üzerine yüzde 40 indirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir." denildi.

YENİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bilindiği üzere Alper Potuk, Fenerbahçe'den yıllık 9.9 milyon lira alıyordu. Yeni sözleşmeyle 28 yaşındaki oyuncunun maaşı yaklaşık 6 milyon lira olacak. Alper, Fenerbahçe'den 3 yılda yaklaşık 18 milyon lira kazanacak.

Alper Potuk'un yeni maaşı ne kadar olacak?

Alper Potuk, Fenerbahçe, Futbol, Spor

YORUMLAR (4)
VATANDAŞ: FUTBOLCULUĞUN KONUŞMADIĞI YERDE PARA KONUŞULUR :))))))))
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HARBİDEN: Lan Alper Potuk kim yalakanın önde gideni
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MİSAFİR GERGADAN: Oynamadan 3 yılda 18 milyon lira iyi para vallahi ben oynamadan 1 milyona razı olmassam adam değilim........
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VEZİR42: olmasın lan olmasın gönderin şunu belamısınız adamı yuhluyoruz sevmiyoruz 32 yaşında adam verin birine gitsin
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