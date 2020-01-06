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Alper Saldıran Köy Öğretmeni Salih Karakteriyle gönülleri fethedecek!!!

Çekimleri Çanakkale Asos'ta gerçekleşen filmde Alper Saldıran, Doğu Anadolu bölgesinde görev yapan köy öğretmeni Salih karakteriyle seyircinin gönlünü fethedecek.

06.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:18 Alper Saldıran Köy Öğretmeni Salih Karakteriyle gönülleri fethedecek!!!

Yapımını RNK Prodüksiyon'un, yapımcılığını Mehmet Yıldırım'ın, başrollerini Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora'nın paylaştığı, senaryosunu Seçil 'nin, yönetmenliğini ise Burak Demirdelen'in üstlendiği komedi filmi "Aile Hükümeti" nin çekimleri tamamlandı. Çok yakında seyircisiyle buluşmaya hazırlanan filmde başarılı oyuncu Alper Saldıran köy öğretmeni Salih karakterini canlandırıyor.

Aile Hükümeti'nde; Elaldı Köyü'nde gerçekleşen akraba evliliklerinin önüne geçmek ve güzeller güzeli Zeynep'e kavuşmak için köye yeni bir düzen getirmek isteyen Salih öğretmenin mücadelesi seyirciyi kahkahaya boğacak. Filmde Alper Saldıran'a, Zeynep karakteriyle güzel oyuncu Aslıhan Malbora eşlik ediyor.

Filmin kısaca konusu ise şöyle; Elaldı köyüne öğretmen olarak atanan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep'e aşık olur. Köyde akraba evliliklerine sıkça rastlandığından Zeynep'i bir başkasına vermesinler diye Ankara'ya Aile Bakanlığına düzenli olarak dilekçeler yazar. Aile Bakanlığı da köydeki aile hayatıyla ilgili sorunları çözebilmek adına bir proje hazırlar. Projeye göre herkes resmi nikah kıyacak, akrabası ile evlenmeyenler oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacaktır. Salih köylüleri bir araya toplayıp, evlenmeleri uygun olan adayları listeler. Bu listeye göre herkes sevdiğinden ayrı düşmekle kalmaz, yakın arkadaşlarının sevdalılarıyla eşleşir ve işler daha da karmaşıklaşır.


Mehmet Yıldırım, alper saldıran, Çömlekçi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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