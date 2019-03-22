Alper Taş: Her Mahalleye Kreş Açacağız

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş'ın mahalle ziyaretleri ara vermeden sürüyor.

İLK İŞ: TAPULAR ŞARTSIZ VERİLECEK

Alper Taş'ın ilk durağı Piri Paşa mahallesi oldu. Esnafı ziyaret eden Alper Taş, bölgedeki vatandaşlarla da konuşma fırsatı buldu. Bölgede mevcut belediye tarafından belirsizliğin merkezi haline getirilen kentsel dönüşüm en önemli sorun olarak öne çıktı. Vatandaşların mevcut belediyeden rahatsızlık duyduğu net bir şekilde gözlenirken, Beyoğlu'nda yönetim değişikliği talebi sıklıkla vurgulandı. Alper Taş ise burada yaptığı konuşmalarda ilk iş olarak hak sahiplerine tapularının şartsız verileceğini ve kentsel dönüşümde rantçıların değil halkın çıkarının esas olacağını bir kez daha ifade etti.

KREŞLERDE MAHALLENİN KADINLARI ÇALIŞACAK

Alper Taş'ın bir sonraki adresi ise Keçeci Piri Mahallesi oldu. Bölgede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Alper Taş, Beyoğlu için en büyük vaatlerinin halkla birlikte yönetmek olduğunu söyledi. Keçeci Piri Parkı'nda kadınlarla bir sohbet gerçekleştiren Alper Taş, seçilmeleri halinde her mahalleye bir kreş açacaklarını belirterek şöyle konuştu: "Çalışan kadınlar ve ev kadınları için kreş çok önemli. Çünkü ev kadınları da çok ciddi emek sarf ediyor. Hasta bakıyorlar, yaşlı bakıyorlar, çocuk bakıyorlar ve üstlerinde ev işlerinin ağır yükü var. Bu nedenle kadınların günde birkaç saat rahat nefes alması için her mahalleye kreş açacağız. Açacağımız kreşlerde mahallenin kadınlarının çalışmasının önünü açarak işsizliğe de bölgesel düzeyde çare olacağız. Beyoğlu 45 mahallesiyle aynı zamanda bir kadın kenti de olacak."

Kaynak: Bültenler