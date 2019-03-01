Alper Taş, Kasımpaşa Stadı'nda Maç İzledi

CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul Çözümleri Tanıtım Toplantısı"na katılan Alper Taş, daha sonra İstanbul Barosu'nu ziyaret etti.
TARAFTARLARLA İÇ İÇE
Akşam saatlerinde ise Alper Taş, Kasımpaşalı taraftarların daveti üzerine Kasımpaşa Stadı'nda Türkiye Kupası çeyrek final maçı olan Kasımpaşa- Akhisar Belediyespor karşılaşmasını izledi. Maçı taraftarlarla birlikte Kapalı D Blok'ta izleyen Alper Taş, Kasımpaşa'nın 37'nci dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
AİLE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
Maçın ardından Hacıahmet Mahallesi'nde bir aileye ziyaret gerçekleştirildi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette komşular da yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi, Kasımpaşa, Alper Taş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: Bültenler