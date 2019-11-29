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Alper Taşdelen, muhtarlarla bir araya geldi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçedeki 123 mahallenin muhtarıyla Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

29.11.2019 12:17 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:22Alper Taşdelen, muhtarlarla bir araya geldi
Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçedeki 123 mahallenin muhtarıyla Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve ilçedeki 123 mahallenin muhtarı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Taşdelen'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkanvekili Adnan Bekar ve Çankaya Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Yerel demokrasinin halka en yakın birimi olan muhtarlara yeni bina, bilgisayar, doğalgaz, elektrik, telefon ve internet gibi birçok alanda destek olan Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği yemekte Başkan Taşdelen de bir konuşma yaptı.

"En büyük yoldaşımız muhtarlarımızdır"

Her zaman gönül gönüle, her zaman omuz omuza olmanın önemini vurgulayan Taşdelen, "Mutluluklar paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalır. Yaptığımız parklarda ne kadar çocuklar oynarsa, sosyal tesislerimizden, Çankaya Evlerinden, yüzme havuzlarından halkımız ne kadar çok faydalanırsa biz de o kadar mutlu oluyoruz" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden geçen hafta Çankaya Belediyesi'nin bütçesinin oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Taşdelen; "2020 yılı bütçemiz 1 milyar 30 milyon lira. Bütçen ne kadar büyük olursa halka o kadar çok hizmet etme şansını yakalıyorsun. Bütçemizin her bir kuruşu siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Çankayalılara eşit olarak harcanacak. Bizde ayrı gayrı yok, öteki yok, partizanlık yok, bizde halka ve hak'ka hizmet etmek var. Bu yolda da en büyük güvencemiz, en büyük yoldaşımız muhtarlarımızdır" diye konuştu. - ANKARA

Alper Taşdelen, Zübeyde Hanım, Taşdelen, Çankaya, Güncel

Kaynak: İHA

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