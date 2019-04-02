Alper Taşlıyan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KOCAELİ ÇAYIROVA belediye başkan adayı olan Alper Taşlıyan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KOCAELİ ÇAYIROVA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Alper Taşlıyan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KOCAELİ ÇAYIROVA adayı Alper Taşlıyan kimdir? BTP KOCAELİ ÇAYIROVA adayı Alper Taşlıyan yüzde kaç oy aldı?

Alper Taşlıyan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KOCAELİ ÇAYIROVA belediye başkan adayı olarak gösterilen Alper Taşlıyan ÇAYIROVA ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. ÇAYIROVA ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Alper Taşlıyan adlı BTP adayı toplamda 166 adet oy sayısına ulaştı.

KOCAELİ ÇAYIROVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.