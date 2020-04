Alper Yılmaz: "İki kulvarda da ligi oynayarak bitirmek istiyoruz"

Kaynak: İHA

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Basketbol Süper Ligi'nde ve THY Euroleague'de de bu sezonu oynayarak bitirmek istediklerini söyledi.Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Dijital Medya Buluşması'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Video konferans aralığıyla basın mensuplarının takımın son durumu hakkındaki sorularını yanıtlayan Alper Yılmaz, içinde bulundukları kötü günlerde insan sağlığının önemi anladıklarını belirterek, "Ne basketten ne de sizden uzak kalmaya alışkın değiliz. Sizlerle bir arada olmayı özledik. Evde kaldığımız zaman umarım kısa sürede biter ve tekrara buluşacağız. Bizim için işler iyi bir şekilde gidiyordu. Geçen sezonun sonun devamı gibiydi. Takımın başarısı, saha içi saha dışı organizasyon seviyelerini yükseltmesi bizi mutlu ediyordu. Dünya üzerinde görülmemiş bir durum yaşıyoruz. Spor olarak da basketbol olarak da sonuçların önümüzdeki senelerde göreceğiz bir durum. Umuyorum kısa sürede atlatırız. Değişik görüşlerle var; mayıs, haziran, ağustos diyenler var. En kısa sürede normal hayatımıza umarım döneriz. İki kulvarda da ligi oynayarak bitirmek istiyoruz" diye konuştu."Euroleague ile iletişim halindeyiz"Euroleague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu'nun yaptığı basın toplantısıyla ilgili olarak Alper Yılmaz, "Euroleague 11 lisanslı takımın kurduğu bir şirket. Biz de bu şirketin bir paydaşıyız. Alınan kararlardan bir şekilde haberimiz var ya da katkı veriyoruz. Jordi de söyledi, ligler tatil olduğundan sonra iletişimimizi sürekli sürdürdük. Planlanan ve istenilen kısmında ligin herhangi bir formatta oynanabilir olması önemli. Bizim de bitirilmesi önceliğimiz. Ama zaman sıkıntımız var. Zaman geldikçe bunu konuşmak lazım. Pikler durumu, ülkelerin durumları önemli. Biz 11 kulüp olarak aynı fikirde hareket ediyoruz. İlk toplantımızı 25 Mart'ta yaptık. Mayıs 15'ten sonra sezonu iptal etme olarak düşünmüştük. Şu an gelişen bir durum yok. Mayısın başındaki 10 gün bizim için önemli. Seyahatler başlayacak mı bunları görmek lazım. 11-12 ülkenin işin içinde olduğu ortamda işlerin aynı anda düzelmesi çok da olanak değil" şeklinde konuştu."Euroleague 31 gün önceden bizlere haber verecek"Maçların devam edebilmesi için ortamın insan sağlığını etkileyecek olmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Euroleague, 31 gün öncesinden haber verecek bizlere şu zaman başlıyoruz diye. Biz de oyuncularımızla kontak kuracağız, 3 gün içinde ülkeye çağıracağız. Gerekiyorsa bir karantina olacak. Sonra da 14 gün hazırlanmak için süre verecekler. Yeterli süremiz olacağını düşünüyorum. Bizim için önemli olan başarılardan biri de alışmış takım" ifadelerini kullandı."Bu kadar emek, harcanan çaba, yatırımları çöpe atmak çok doğru değil"Beklentilerinin liglerin oynanması yönünde olduğunu açıklayan Yılmaz, " Türkiye Ligi'nin yüzde 77'sini oynadık. 24 Euroleague maçı oynadık. Bu kadar emek, harcanan çaba, yatırımları çöpe atmak çok doğru değil. Avrupa'da bir fikir birliği yok. İlk tercihimiz oynanabildiği kadar oynanması. Euroleague'de kalan 6 maçın ve play-off'ların oynanmasından yanayız. Süreler azaldıkça 8 final oynanabilir. İnşallah bir şekilde oynanabilir. 8 finali 4-5 gün içinde oynayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu."Deplasmana gidip gelmektense aynı şehirde oynamak daha mantıklı"Euroleague'de geri kalan maçlar için her türlü ihtimalin düşünüldüğünü belirten Yılmaz, kalan maçlar için ise bir ülkede oynanma ihtimali için, " İstanbul bunun için güzel bir örnek olabilir. Hangi ülkenin hangi durumda olacağına bağlı. Deplasmana gidip gelmektense aynı şehirde oynamak daha mantıklı. Biz seve seve İstanbul'da oynamayı kabul ederiz. İstanbul'un da oynanabilir bir seviye olması lazım" dedi.Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileriyle de temas halinde olduklarını hatırlatan Alper Yılmaz, "Bize 'Sezon oynanmazsa fikriniz nedir?' diye sordular. Biz de bu durumda sıralamanın olduğu gibi tescil edilmesini ilettik" ifadelerini kullandı."5 oyuncumuz ABD'de"Yabancı oyunculardan 5'inin ABD'de olduğunu açıklayan Yılmaz, "Şu anda Larkin, Anderson, Peters, Singleton ve Beaubois ABD'de. Diğer oyuncularımız İstanbul'da. Hepsinin durumları iyi. Bireysel olarak antrenman yapıyorlar. 17 Mart itibariyle son maçımızı oynadık. Neredeyse 1 aydır toplu antrenman olmadı. Aktif sporcuların bu kadar süre antrenmansız kalması sorun yaratıyor. 12 oyuncumuzu burada olması, bize antrenman yapabilirsiniz dediklerinde yapabilir. Diğer 5 oyuncumuzu geldikten sonra 14 gün karantina süreçleri olacak. 1 aylık süre bize yetecektir" dedi.Önümüzdeki sezon için oyuncuların sözleşme durumları ile ilgili şu anda bir görüşme içinde olmadıklarını belirten Alper Yılmaz, "Beaubois, Moerman, Simon ve Dunston'ın seneye de sözleşmeleri bulunuyor. Diğer oyuncuların sözleşmeleri bitiyor. Aynı kadroyu korumak istiyoruz. Şu anda bu konuda görüşme içinde değiliz. Önümüze çıkacak tabloyu görmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu."Her alanda küçülme olacak"Korona virüsten dolayı her alanda küçülme olacağına söyleyen Alper Yılmaz, "Bu krizde en kolay toparlanabilecek alanlardan biri spor ekonomisi olacaktır. İnsanların seyretmek için sabırsızlandığını bir endüstri olduğunu düşünüyorum. Anadolu Efes olarak bizde de küçülme olacağını biliyoruz. Hangi şirketler krizden çıkmaz bunu öngörmek kolay değil. Önümüzdeki sezon için yüzde 30-40 küçülme bekliyorum. Bizim kaybımız yüzde 20-30 gibi söyleyebiliriz. Euroleague'in oynanmadığını, televizyon ödemeleri, başarı primleri, iddia gelirlerinin ödenmediğini düşünürsek yüzde 30 kayıp olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu."Larkin kulüpte mutlu"Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin'in durumuna da değinen Alper Yılmaz, "Larkin'in kulüpte mutlu olduğunu biliyoruz. NBA opsiyonlu anlaşmamız vardı. Türk vatandaşı olarak devam edebilmesi için kadromuzda devam etmesi lazım. NBA olmazsa opsiyon olarak olarak sözleşmemiz var. Larkin, önümüzdeki sene Avrupa'da olacaksa Anadolu Efes forması giyeceğini söyleyebilirim" dedi."Ergin Ataman ile sürekli konuşuyoruz"Başantrenör Ergin Ataman ile sürekli konuştuklarını söyleyen Yılmaz, "O da sıkkın bir durumda. Evde kalmaya alışkın değil. En çok sıkıntı çekenlerden biri. Bu kriz açıldıktan sonra önümüzdeki sezonda da iddialı bir takımız seneye de anlaşmamız devam ediyor. Onunda bizimle olmaktan mutlu olduğunu düşünüyoruz. Yine üst sıraları hedefleyeceğiz. Olan kadromuzu koruyup, aynı hedefle yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."Türkiye'de kalanlar durumlarından memnunlar"Yabancı oyuncuların korona virüs salgını sürecinde Türkiye'ye bakış açılarının nasıl olduğuna yönelik soruya ise Yılmaz, "Gitmek isteyenler Türkiye'yi riskli buldukları için değil ailelerin yanında olmak istedikleri için gitti. ABD'ye gitmenin büyük risk teşkil edeceğini de söyledik. ABD vaka sayılarında dünya toplamının 3'te 1 oranında. İnsanlar bu durumda ailelerin yanına olmak istiyor. Burada kalanlar durumlarından memnunlar. Biz uyarılarımızı yapıyoruz onlara. Dunston'ın eşi Yunan. Onun Yunanistan'a gitmek istemediğini burada Türkiye'de kalmak istediğini biliyorum. Biz kimseyi zorunlu tutamayız ama burada kalmak isteyenler de kendi istekleri kadı. Micic, Moerman kalmayı tercih etti. Biz onların sorun yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir oyuncumuz hiçbir sorun yaşamadı" diye cevap verdi.Alper Yılmaz ayrıca temmuz ayında Merter'deki tesislerinden çıkacaklarını belirterek, Sinan Erdem Spor Salonu'nun arkasında bulunan alanda antrenman tesisi yapmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı. - İSTANBUL