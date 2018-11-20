'Alper Yine Hamileyim' Londra'yı Güldürdü

'Alper Yine Hamileyim'i Millfield Theatre'de sahneleyen Alper Kul, Londra'da da büyük ilgi gördü. Kul'un babalığı öğrenme, oğlunun yetişme ve eşinin ikinci kez hamile kalma sürecinde yaşadıklarını mizahi dille anlattığı gösterisi için şunları söyledi.

"Turne programlarımızda Avrupa'da Türklerin yoğun yaşadığı şehirler var. Oralardaki turneler Türkiye turnesinden farklı geçmiyor, Yoğun bir Türk izleyici kitlesi var. Londra'dan ilk defa bu yıl davet geldi. Ben de seve seve katıldım. Dil ile ilgili çekincelerim vardı. Çünkü Londra'daki Türkler ile ilgili çok bilgim yoktu. Ama Türkçelerinin benden iyi olduğunu tecrübe ettim. Harika bir deneyimdi. Birbirimizi 2-3 dakikada tanıdık, güle oynaya eğlendik. Oyunu 21 Aralık'ta Rotterdam'da da sahneleyeceğiz."