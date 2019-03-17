Alperen Duymaz'ın Köpeği, Oyuncu Arkadaşı Burak Deniz'in Dudağını Isırdı

Bizim Hikaye'nin başarılı oyuncusu Burak Deniz, arkadaşı Alperen Duymaz'ın evinde ufak bir kaza atlattı. Deniz, 'Kızım' adını verdiği köpeğini de alıp meslektaşı Alperen Duymaz'ı önceki akşam evinde ziyaret etti.

KÖPEK AĞZINDAN ISIRDI

Posta'nın haberine göre, Çarpışma'nın yıldız ismi Alperen Duymaz'ın, aralarında bir Pitbull'un da bulunduğu 3 köpeği var. Burak Deniz hayvanlarla oynarken Cocker Spaniel cinsi köpek oyuncuyu ağzından ısırdı.

ARKADAŞINI HEMEN HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Alperen Duymaz dudağı yarılan arkadaşını hemen Maslak'taki Acıbadem Hastanesi'ne götürdü.

"CANIM ÇOK ACIYOR"

Dudağına dikiş atılan Burak Deniz hastaneden ağrılar içinde çıkarken şunları söyledi: "Oyun oynarken bir anda saldırdı. Isırık attı, ufak bir yara açtı. Onu kapattık. Canım çok acıyor" dedi.

"SETİ AKSATMAYACAK"

Burak Deniz yaranın set programını aksatmayacağını, dikiş izini bir süre makyajla kapatacaklarını söyledi.