Alperen Duymaz Kore'den ödülle dönüyor!

En İyi Dizi kategorisinde Gümüş Ödül'ü kucaklayan Çarpışma'nın ödülünü, dizinin başarılı oyuncusu Alperen Duymaz aldı. Ödül törenine katılmak için Güney Kore'nin başkenti Seul'e giden Alperen Duymaz, Koreli hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın'ın yazdığı, geçtiğimiz sezon Show TV ekranlarında yayınlanan iddialı dizisi Çarpışma, Güney Kore'de gerçekleşen Uluslararası Seul Drama Ödülleri'nde 'En İyi Dizi' kategorisinde Gümüş ödüle layık görüldü.

Uluslararası dizi sektörünün en prestijli ve kapsamlı ödüllerinden biri olarak gösterilen Uluslararası Seul Drama Ödülleri'nde en iyi dizi kategorisinde 19 ülkeden 45 finalistle birlikte yarışan Çarpışma'nın ödülü 28 Ağustos'ta gerçekleştirilen ödül töreninde takdim edildi. Çarpışma'nın ödülünü, dizide canlandırdığı Kerem karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Alperen Duymaz aldı. Tören için için Seul'e giden Alperen Duymaz ödülünü alırken yaptığı konuşmasında ''Bu ödülü Ay Yapım ve tüm Çarpışma ekibi adına alıyorum. Çok teşekkürler" diyerek duygularını dile getirdi.

SEUL DRAMA ÖDÜLLERİ HAKKINDA: Bu yıl 14. kez düzenlenen Uluslararası Seul Drama Ödülleri'ne 2019 yılında 61 ülkeden 270 başvuru yapıldı. Seul Drama Ödülleri'nde daha önce Türkiye'den Ezel'e Jüri Özel Ödülü, Medcezir'e En iyi Dizi, Kara Para Aşk'taki rolüyle Engin Akyürek'e En İyi Aktör, Kara Sevda'ya En İyi Dizi, Cesur ve Güzel'e En İyi ikinci dizi, Bu Şehir Arkandan Gelecek'teki rolüyle Kerem Bürsin'e de En İyi Aktör ödülü layık görülmüştü.