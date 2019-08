Alperen'in babasından servis yönetmeliğinin ertelenmesine tepki

İZMİR'de iki yıl önce okul servisinde unutulduktan sonra hayatını kaybeden Alperen Sakin (3) olayı sonrası, okul servis araçları yönetmeliğinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesi, bir yıl daha ertelenerek 2020'ye uzatıldı. Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin, yönetmeliğin bir an önce yürürlüğe girmesini istedi. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise, yapılan düzenleme sonrasında hazırlanan yönetmeliğin uygulanmasının pek de mümkün olmadığını savundu.Çiğli'de 17 Ağustos 2017 tarihinde, evinden alındıktan sonra anaokulu servisinde unutulan Alperen Sakin'in hayatını kaybetmesinin ardından, okul servis araçları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre okul servis araçlarına üç nokta emniyet kemeri bulundurulması, her koltuğa oturmaya duyarlı sensörlü sistemler konulması, iç ve dış mekanın en az 30 gün kayıt edilmesi, beyaz cam dışında cam kullanılmamasını öngören hükümleri içeren değişikliğin hayata geçmesi bir yıl daha ertelenerek, 2020 yılının eylül ayına kadar uzatıldı. Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin, düzenlemenin gelecek yıla ertelenmesine tepki gösterdi. Sakin, "İnsana verilen değer bu kadar. Ülkenin evlatlarına verilen değer bu kadar" dedi. Kızının, şoförlerin okul servislerinde kontrolü sağlayan sistem geliştirdiğini belirten Sakin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Oğlumuz öldükten sonra kızımın servis araçları için geliştirdiği proje 120 TL'ye mal olurken ve bu da can kurtarırken, daha yüksek meblağlara mal olan bir proje geliştirmeye çalıştılar. Bu da bütün servis sahiplerinin bütçelerini aştı. Bundan dolayı mı yönetmeliğin uygulaması 2020 yılına ertelendi, bilmiyorum. Ama en azından 120 TL tutan projeyi hayata geçirselerdi, herkes yapabilirdi bunu. Bütün servis şoförleri bunu kullanabilirdi. Sonuçta can kurtarıyor mu, kurtarıyor. Oğlumun ölümü yetmedi mi?"Oğlunun ölümünün ardından kendilerini toparlayamadıklarını ve mahkeme kapılarında sürüklenmekten bıktıklarını anlatan Sakin, "Bayramlarda evladımızın mezarına gidip, mezar taşını öpmekten yorulduk. Bu durum bizim acımızı dindirmiyor. Bu ülkenin evlatlarına verilen değer bu olmamalı. Bir can parayla ölçülemez. Bir an önce servis yönetmeliğinin hayata geçmesi lazım. Artık gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.'BU YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI MÜMKÜN DEĞİL'İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise, bu yönetmeliğin uygulanmasının pek de mümkün olmadığını savundu. Bostancı, dünyada örneği olmadığını belirttiği düzenleme için şunları söyledi:"Bu düzenlemenin dünyada örneği varsa gidip görelim ve uygulayalım. Ama bunun uygulanması çok da mümkün değil. Servislerde 22 yaşını doldurmuş, en az lise mezunu ve bu işin eğitimini alan kişiler çalışıyor. Bu kişiler işini layıkı ile yerine getirirse, sorun yaşanmaz. Bugüne kadar oda bünyesine kayıtlı servis araçlarında bu tür olaylar hiç yaşanmadı ama o okulun ne çalışma ruhsatı var, ne çocuk servise kayıtlı, ne araç okul servis aracı. Servis taşımacılığı ile alakası yok ama olay bize mal edildi."Bostancı, tüm taraflardan görüş alınarak yönetmeliğin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.