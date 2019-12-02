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Alperen Ocakları'ndan Engeliler Günü mesajı

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

02.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:43Alperen Ocakları'ndan Engeliler Günü mesajı
Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu teklif ile "özürlü" olarak telaffuz edilen özel insanlara "engelli" diyebilmesine vesile olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andıklarını belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik eden Kaya, şunları kaydetti:

"Engelleri oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak görev üstü görevimiz olmalıdır. En büyük engel sevgisizliktir. Fırsat verildiğinde neler yapabileceklerine hepimiz yüzlerce kez şahit olduk. Spordan sanata, ekonomiden bilime her alanda ülkemizi gururlandırarak yüzlerce başarıya imza attılar. Unutmayalım ki, engelli kardeşlerimizin, acınmaya ya da vicdanınızı rahatlatmak için işe alınmaya değil, gerçekten çalışıp hayatını devam ettirmeye ihtiyaçları vardır. Hepimiz gibi evine ekmek götürmek, çocuklarını okutmak, tatile gitmek ve en önemlisi kimseye muhtaç olmadan kendi kendilerine ihtiyaçlarını karşılayabilmek gibi yaşamsal haklardan başka bir talepleri yoktur. Engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam gibi olanaklardan kendi kendine yeterli bir duruma getirilmesi, devletimizin ve bizlerin asli görevidir." - KARABÜK

Dünya Engelliler Günü, Alperen Ocakları, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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