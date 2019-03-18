Alperen Ocakları Şehitler İçin Lokma Dağıttı

<a class='keyword' href='/sivas/' title='Sivas'>Sivas</a>'ta <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/alperen-ocaklari/' title='Alperen Ocakları'>Alperen Ocakları</a> üyeleri <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/18-mart-canakkale-zaferi/' title='18 Mart Çanakkale Zaferi'>18 Mart Çanakkale Zaferi</a> ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla lokma dağıttı.<br><br>18 Mart <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/canakkale-zaferi/' title='Çanakkale Zaferi'>Çanakkale Zaferi</a> ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla <a class='keyword' href='/alperen-ocaklari/' title='Alperen Ocakları'>Alperen Ocakları</a> Sivas İl Başkanlığı tarafından anma programı düzenlendi. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhuriyet-meydani/' title='Cumhuriyet Meydanı'>Cumhuriyet Meydanı</a>'nda düzenlenen programda ilk olarak <a class='keyword' href='/canakkale/' title='Çanakkale'>Çanakkale</a> Savaşı'na ait fotoğrafların bulunduğu sergi açıldı. Daha sonra vatandaşlara lokma dağıtıldı.<br><br>Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Şehrettin Çatalcam şehitlere rahmet dileyerek, '<a class='keyword' href='/canakkale-zaferi/' title='Çanakkale Zaferi'>Çanakkale Zaferi</a> ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla vatandaşlara lokma dağıtmak istedik. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 104'üncü yılı kutlu olsun.' dedi. - SİVAS