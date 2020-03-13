Alperen Ocakları tüm salon programlarını iptal etti
Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla tüm il ve ilçe temsilciliklerinin salon programlarının iptal edildiğini bildirdi.
13.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:00
Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla tüm il ve ilçe temsilciliklerinin salon programlarının iptal edildiğini bildirdi.
Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada, devletin küresel tehdit haline gelen Kovid-19 virüsüyle mücadele için aldığı tedbirlere değinerek, "Devletimizin göstermiş olduğu bu duyarlılığı destekliyoruz. Milletimizin sağlığını öncelemek suretiyle bugünden itibaren, daha önceden planlanan tüm il ve ilçe temsilciliklerimize ait salon programları bu tehdit ortadan kalkana kadar iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.
Samet Bağcı, Vakıf Yönetim Kurulu'nun, her yıl 25 Mart'ta düzenlenen "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma Programı"nın yapılıp yapılmaması konusunu bu kapsamda değerlendirmek üzere toplantıya çağrıldığını bildirdi.
Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada, devletin küresel tehdit haline gelen Kovid-19 virüsüyle mücadele için aldığı tedbirlere değinerek, "Devletimizin göstermiş olduğu bu duyarlılığı destekliyoruz. Milletimizin sağlığını öncelemek suretiyle bugünden itibaren, daha önceden planlanan tüm il ve ilçe temsilciliklerimize ait salon programları bu tehdit ortadan kalkana kadar iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.
Samet Bağcı, Vakıf Yönetim Kurulu'nun, her yıl 25 Mart'ta düzenlenen "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma Programı"nın yapılıp yapılmaması konusunu bu kapsamda değerlendirmek üzere toplantıya çağrıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Alperen Ocakları, Politika
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