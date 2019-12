Alperen Ocaklarında bayrak değişimi

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfının yeni genel başkanı Samet Bağcı oldu.



Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan, görevini Avukat Samet Bağcı'ya devretti. Aslan, devir teslim töreninde beş yıldır yürüttüğü kutsal görevi tertemiz bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Bundan sonraki süreçte bir nefer olarak hizmet edeceğini anlatan Aslan, "Bu harekette yeni Genel Başkanım Bağcı'nın her zaman yanında olacağıma söz veriyorum" dedi.



Aslan, "Hepinizin bildiği üzere 18 Aralık 2015 tarihinde ocak genel başkanlığı görevini teslim aldım. Tam 4 senedir bize yüklenmiş olan tarihi ve bir o kadar da mesuliyeti ağır olan bu kutlu görevi arkadaşlarımla birlikte elimizden geldiğince bugünlere kadar getirdik. Görevi devraldığım günden bugüne kadar her an şehit liderim Muhsin başkanımdan bize emanet kalan bu ulvi ocağı temsil ederken, ondan kalan emanetin yükünün ağırlığını omuzlarımda ziyadesiyle hissederek görev yapmaya çalıştım. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince emanete halel getirmeden bu görevi bugüne kadar sürdürdük" dedi.



"Bugün yapmış olduğumuz bu görev değişikliğinin altında farklı nedenler arayanlara, fitne çıkartmaya çalışacak olanlara asla müsaade etmeyin" diyen Aslan, "Birbirinize ve davamıza sahip çıkın. Bir olun, birlik olun. Birbirinize öfkeyle değil, sevgiyle bakın. Birbirinizi her zaman anlamaya çalışın. Dava arkadaşlarınızın derdiyle dertlenin, sevinciyle sevinin. Emanetleri sahipsiz bırakmayın" diye konuştu.



Aslan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Beni bu göreve layık gören, tevdi eden, güvenen başta Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici beyefendi olmak üzere tüm destek veren başkanlarıma teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar başta Samet başkanım olmak üzere görev alacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyor, başta şehit liderimiz Muhsin başkanımız olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sizleri Allah'a emanet ediyor, bugün ocak genel başkanlığı görevini içimizde yetişmiş olan çok kıymetli kardeşim Samet Bağcı başkanıma teslim ediyorum."



Yeni Genel Başkan Samet Bağcı ise, Murat Aslan'a bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "Bu devir teslim töreninden kimse fitne fesat çıkartmasın. Biz biriz ve birlikteyiz. Bizim camiamızda görev istenmez verilir ve biz de görev verilenlerden olduk. Şehit liderimizin emaneti olan bu görev için sağımıza solumuza bakmadık. Cenab-ı Allah için yürüdüğümüz bu kutlu davada hiçbir zaman gam yok dedik. Rabbim almış olduğumuz bu ulvi görevde hepimizin yar ve yardımcımız olsun. Bihakkın yerine getirmeyi bizlere nasip eylesin. Murat başkanıma teşekkürü bir borç bilirim" dedi.



Konuşmaların ardından Murat Aslan, yeni Ocak Genel Başkanı Samet Bağcı'ya görevinde başarılar dileyerek, Türk bayrağı sarılı Kur'an-ı Kerim'i öperek teslim etti. Daha sonra törene katılanlar Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek dua ettiler. - ANKARA

Kaynak: İHA