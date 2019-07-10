Alpha Group'tan 'enerji'ye yatırım

/(Kurumsal Haberler) - Gayrimenkul sektöründe hizmet veren Türkiye merkezli Alpha Group, üç kıtada gayrimenkul ve sağlık turizmi sektöründe talepleri karşıladığını, enerji alanında ise yeni yatırımların kapıda olduğunu açıkladı.

Yurtiçi ve yurt dışında 2016 yılından bu yana rotasını mühendislik alanlarına çeviren Alpha Group, gayrimenkulden sonra sağlık, enerji sektöründe de girişimlerde bulunduğunu duyurdu. Alpha Group'tan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni İstanbul Havalimanı, Ankara Hastanesi, Çamlıca Camii ve Fatih Projesi gibi önemli projelerde yer alan kurum, Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Mısır, İngiltere, Lübnan ve Dubai başta olmak üzere üç kıtada gayrimenkul ve sağlık turizmi sektöründe talepleri karşılıyor. Enerji sektöründe ise yeni anlaşmalar kapıda" denildi.

HEDEF YATIRIMLARI 3 KITADAN 7 KITAYA ÇIKARMAK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'de bir önceki yılın mayıs ayına kıyasla yabancı ülke vatandaşlarına yapılan konut satışlarında yüzde 62.5 oranında artış yaşandı.

Toplamda 3 bin 925 satış gerçekleşen Türkiye'de yabancılar en fazla İstanbul'daki konutlara ilgi gösterirken Alpha Group'un kurucusu Muhammet Şefik Yön, yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul sektörüne ilgisinin artacağının altını çizdi.

Yön, "Yabancı yatırımcılar, mimari ve teknik açıdan ülkemizdeki gayrimenkul projelerini yenilikçi ve işlevsel buluyor. 13 yıldan fazla bir süredir gayrimenkul alanında yabancılara hizmet veren bir kurum olarak projelerimizi biz de bu eksende yürütüyoruz. 2019 yılı yabancılara yapılan konut satışları açısından verimli bir yıl oluyor. Üç kıtada, Londra'dan Dubai'ye kadar geniş bir yelpazede gayrimenkul sektöründe yer alan bir firma olarak projelerimizle gurur duyuyoruz, hedefimiz Türkiye merkezli Alpha Group yatırımlarını üç kıtadan yedi kıtaya çıkarmak" dedi.

SAĞLIK TURİZMİNDE İŞ BİRLİĞİ

Sağlık Bakanlığı'nın 2019 verilerine göre dünyada her yıl 10 milyondan fazla kişi tıbbi tedavi amacıyla seyahat ederken sağlık turizmi dünya genelinde 100 milyar dolarlık bir ciroya ulaşmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ise Türkiye'yi 2018 yılında tedavi olmak amacıyla 551 bin 748 hasta ziyaret ederken bu hastaların yüzde 66'sı özel sektör, yüzde 34'ü ise kamu hastanelerinde tedavi oldu.

Yatırımlarını sağlık turizmi alanına da kaydırdıklarını açıklayan Yön, sağlık turizmi alanında dünya genelinde ilk beş sırada yer alan Türkiye'nin, ABD, Hindistan, Tayland ve Almanya ile rekabet içerisinde olduğunu hatırlatarak; "Alman doktorlar tarafından kurulan CSM Medical ile sağlık turizmi konusunda işbirliğine giderek ülkemizin bu alandaki rekabetine de ciddi katkı sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ARAP PAZARINA AÇILIYORUZ

Kuveyt, Doha, Dubai, Kahire gibi önemli şehirlerde hastalarla sözleşmeler yapan Alpha Group'un bu sektördeki ilk hedefinin Türkiye'de sağlık turizmi kapsamında daha fazla turist getirmek ve bu insanların sağlıklarına kavuşmasını sağlamak olduğunu söyleyen Yön, bu alandaki faaliyetleri hakkında şunları söyledi:

"Türkiye olarak rekabet ettiğimiz ülkelerden daha iyi bir yere geleceğimize inanıyoruz. Uluslararası işbirlikleriyle kendimizi ve hizmetlerimizi mevcut pazarlarda daha iyi anlatmamız gerekiyor. Bu nedenle CMS Medical ile 20 milyon Euro değerinde bir iş birliğine gittik. Arap pazarına açılıyoruz. Özellikle Kuveyt, Doha, Dubai, Kahire önemli destinasyonlarda yaptığımız sözleşmeler ve çalışmalarla ülkemizin 2019 yılı hedefini tutturmasına katkı sağlayacağız. Sağlık turizmi sektöründe ayrıca medikal araçlarla ilgili olarak Almanya'nın teknoloji gelişiminden de faydalanmayı hedefliyoruz."

HEDEF YENİLENEBİLİR ENERJİ

21'inci Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politika Ağı'nın 2019 yılı verilerine göre, Türkiye'nin jeotermal enerjide kurulu kapasitesi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artarak bin 282 megavata yükseldi. Böylece dünyada jeotermal enerji alanında en fazla kapasite artışının yapıldığı ülke 219 megavatla Türkiye oldu.

Türkiye'de ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göreyse 5 Haziran'da üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 89'u yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki çabalarının her geçen gün arttığını söyleyen Yön, "Alpha Group bu alanda da çalışmalarını sürdürüyor. Afrika, Çin ve Türkiye'de rüzgar enerjisi başta olmak üzere farklı yenilebilir enerji alanlarında yakın sürede işbirliği anlaşmasına imza atacağız. Üç kıtadaki varlığımızı bu sektörde de sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTİHDAM YARATIYORUZ"

Büyümeye ve istihdam yaratmaya devam edeceklerini ifade eden Muhammet Şefik Yön, "Sadece gayrimenkul, sağlık turizmi ve enerji sektöründe değil, bulunduğumuz tüm alanlarda yatırımlarımızı artırıyoruz. Avrupa ve Ortadoğu arasında bölgesel bir ticaret köprüsü konumunda olan Türkiye için Alpha Group üç kıtada birden yer almaya ve yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Doğal olarak bu büyüme sürecinde istihdam yaratıyor ve yerli ve milli değerlerimize sahip çıkıyoruz. Ülkemizi yurt dışında ticari alanlarda temsil etmek, yerli kaynaklara değer vermek ve bu ülkenin insanlarıyla bu işleri başarmak bizim açımızdan büyük bir gurur" diye konuştu.

- İstanbul