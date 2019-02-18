Alphabet ve Salesforce Gocardless'ı 75 Milyon Dolar Fonlayacak

– Google
'ın ana şirketi çokuluslu Alphabet
ve ABD
merkezli bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce.com, Birleşik Krallık
merkezli online ödeme startupı GoCardless'ı 75 milyon dolar fonlayacak.
Çeşitli medya kaynaklarında yer alan habere göre, Alphabet'in girişim kolu GV ve özel özkaynak şirketi Adams Street Partners'in öncülük ettiği fonlama turuna Accel, Balderton Capital, Notion Capital ve Passion Capital da katıldı. GoCardless'ın söz konusu sermayeyi ABD'de genişlemek amacıyla kullanacağı belirtilirken, startupın CEO
'su Hiroki Takeuchi, "küresel olarak ödeme hacminin yüzde 70'ine hakim olmayı" hedeflediğini söyledi.
Takeuchi, Tom Blomfield ve Matt Robinson'ın 2011 yılında kurduğu GoCardless müşterileri arasında The Guardian
ve Financial Times
gibi gazetelerin yanında, Sage and Box gibi teknoloji şirketleri de yer alıyor. Startup, 40 binin üzerinde tacir için yıllık 10 milyar dolar değerinde işlem yapıldığını belirtti. - İstanbul
Kaynak: DHA