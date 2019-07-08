ALPİŞ'ten Bursalılara teşekkür

Alpiş Group Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp, " Bursa'nın en prestijli projeleri arasında yer alan Alpiş Aden House projesini söz verdiğimiz tarihte teslim ediyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

10 Temmuz 2017 tarihinde temeli atılan 690 daire ve 2 bin metrekare ticari alana sahip olan proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alpiş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp, "21 bin metrekarelik alan üzerinde 300 milyon TL maliyetle Bursa'ya kazandırdık. Alpiş Aden House İstanbul Caddesi üzerinde, güzel bir lokasyonda ve proje üzerinde çok çalıştık. 690 daire her birisi 15 katlı olmak üzere 8 bloktan oluşuyor. Bir kere İstanbul Caddesi üzerindeyiz. 2 blok rezidans olmak üzere konumlandırdık. 1 blok 1+1, 1 blok da 2+1 şeklinde planlandı ve bunların altında ana cadde üzerinde 2 bin metrekare ticari alanlar mevcut. Alpiş Aden House çok nitelikli bir proje ve diğer bloklarımız da 2+1, 2,5+1, 3+1, 3,5+1 şeklinde tamamlandı. Çatı dublekslerimiz ise 5,5+1 özelliğinde" diye konuştu.

Açıklamasında, sosyal faaliyet alanlarını ayrılmasına da özen gösterdiklerini dile getiren Karaalp, "3 ayrı kapalı yüzme havuzumuz, 3 ayrı fitness salonumuz, 3 ayrı saunamız ve Türk hamamımızın yanı sıra karaoke, playstation ve sinema odaları bulunuyor. Her daireye kapalı otopark olacak şekilde 2 katı otoparka ayırdık ve otoparklardan dairelere direkt çıkış yapılabilecek. 'Şehrin Kalbinde, Hayallerin Ötesinde' sloganıyla başlattıkları 21 bin metrekarelik projemizin 14 bin metrekaresini yeşil alan ve peyzaj uygulamalarına ayırdık. Yani bu proje hem şehrin içerisinde, kalbinde hem de yeşil bir proje" şeklinde konuştu.