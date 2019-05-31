ALS hastalığına farkındalık için organlarını bağışladı

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya
'da yaşayan 61 yaşındaki ALS hastası Hüsnü Yontar, hastalık hakkında farkındalık oluşturmak için organlarını bağışladı. Serdivan
ilçesinde oturan Yontar, 4,5 yıldır ALS hastalığıyla mücadele ediyor. Hastalığa yakalandıktan sonra pes etmeyen ve mücadelesini sürdüren Yontar, hastalığa dikkati çekmek için organlarını bağışlama kararı aldı. ALS hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için daha önce de bisiklet yarışması düzenleyen Yontar'ın hedefinde eğitmen eşliğinde paraşütle atlamak var.
"Bu hastalığın ilacı moral"
Hüsnü Yontar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4,5 yıldır ALS hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi. Her şeyden önce moralini yüksek tutmaya çalıştığını anlatan Yontar, "Bu hastalığın ilacı moraldir. Moral bozuk olursa hastalık ilerliyor. Moral düzgün olursa hastalık yavaşlıyor." dedi. Japonya
'da ALS hastaları için çıkan ilacı kullanmak için Türkiye
'den giden ilk kişi olduğunu ve 4 ay tedavi gördüğünü aktaran Yontar, tedavi sürecinin Türkiye'de devam ettiğini belirtti.
Yontar, tedavisinin dışında kalan zamanını evde geçirdiğini dile getirerek şöyle devam etti:
"Asansörler bozuk olduğunda dışarı çıkamıyorum. Evde hapisim. Zaten yarın öbür gün boğazıma delik açıldığında yatağa mahkum olacağım. Gönül istiyor ki bu sıcak havada akşamları çıkıp dolaşayım. Daha önce kentteki bir parkta işletmecilik yapıyordum. Orasını kapattıktan sonra Marmaris
'e yerleştim. Doktorlar, bu hastalığa yakalanınca büyük hastanelerin olduğu şehre yerleşmemi tavsiye ettiler. Tekrar Sakarya'ya gelip yerleştim."
"En çok yürümeyi özledim"
ALS hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için harekete geçtiğine işaret eden Yontar, şunları söyledi:
"ALS'yi insanlara nasıl duyurabilirim diye düşündüm. Geçmişte Adapazarı
'nda girişimlerimle bisiklet yarışması düzenledik. Başka neler yapacağımı düşünüyorum. En son aklıma gelen iki konu var, biri organlarımı bağışlamak oldu, ikincisi de bana imkan verseler gökyüzünden paraşütle atlamak istiyorum. Bunu da İstanbul
'da dernek başkanımıza bizzat ilettim. Gönüllü olarak hoca eşliğinde atlamak istediğimi söyledim."
Konuşmasında gözyaşlarına hakim olamayan Yontar, en çok yürümeyi özlediğini aktararak "Hareketli bir insandım, oturmayı bilmezdim. Onu özledim. Yemek yiyemiyorum. Secdeye gidemiyorum, namaz kılamıyorum. Organlarımı bağışladım. İstiyorum ki öncü olayım, hasta olanlar organlarını bağışlasın. Bunlar güzel şeyler, içimden geliyor. Yaşamayan bilmiyor." dedi.
Yontar, ALS hastalarına saygı ve ilgi gösterilmesini, hastalıkla ilgili ülke genelinde yürütülen araştırma komisyonu faaliyetlerinin derinleştirilmesini beklediğini kaydetti.
Kaynak: AA
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