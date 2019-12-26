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ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret

ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.

26.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:28 ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret
ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e ziyarette bulundu.
Federasyonun 'daki idari merkezinde gerçekleştirilen ziyarette, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile ALS MNH Derneği yöneticileri yer aldı.
ALS MNH Derneğini 2001'de kuran ve başkanlığını yürüten İsmail Gökçek'e çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Nihat Özdemir, İsmail Gökçek ile eşi Adalet Gökçek'e A Milli Takım forması da takdim etti.
İsmail Gökçek ise derneğe ve ALS hastalarına desteklerinden dolayı Nihat Özdemir'e teşekkür plaketi verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Melih Gökçek, Riva, Spor

Kaynak: AA

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