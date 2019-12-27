Haberler » Spor » ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret - Spor

ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret

ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

27.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:06 ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'ten Nihat Özdemir'e ziyaret
ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

ALS MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i makamında ziyaret etti. TFF'nin 'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu İsmail Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile ALS MNH Derneği yöneticileri yer aldı.

2001 yılında ALS MNH Derneği'ni kuran ve başkanlığını yapan İsmail Gökçek'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Nihat Özdemir, İsmail Gökçek ve eşi Adalet Gökçek'e A Milli Takım forması takdim etti.

İsmail Gökçek de derneğe ve ALS hastalarına desteklerinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e teşekkür plaketi verdi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Melih Gökçek, Riva, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:04   Down Sendromlu Sporcular Olimpiyat Oyunları'nda 120 milli sporcu mücadele edecek - Spor
13:57   Yusuf Yazıcı: Avrupa Şampiyonası'na yetişip ülkemize yardım etmek istiyorum - Spor
13:49   Leipzig tarihi yazmanın peşinde! İlk kez... - Spor
13:46   Futbolcu Fabrikası Kepez'de projesi - Spor
13:46   İzmir'de derbi heyecanı - Spor
13:34   Galatasaray, Manuel Da Costa ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı - Spor
13:10   Marcelo, sözleşmesi bitene kadar Lyon'da kalmaya karar verdi - Spor
12:51   Falcao'nun River Plate'e geri döneceği iddia edildi - Spor
12:48   Michail Antoino lüks aracıyla kaza yaptı - Spor
08:52   Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı - Spor
27.12.2019 14:06:14