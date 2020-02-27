Alsancak Bornova Sokağı yayaların oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Alsancak'ın yayalaştırılmasında biradım daha attı ve Bornova Sokağı'nı (1469 Sokak) yayalaştırma kararı aldı. Araç trafiğinin kısıtlanmasını öngören UKOME kararının yıl sonuna kadar uygulanması hedefleniyor.

Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen toplantıda yayalaştırma projesi hakkında bölgede yaşayan ve çalışanların fikri alındı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel ve Konak Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ulvi Dülger katıldı.

BÖLGE İNSANIYLA BİRLİKTE TASARLANACAK

Toplantıda bir sunum yapan Eser Atak, Alsancak Punta Bölgesi'nin yaya öncelikli bir alana dönüştürülmesinin planlandığını, Bornova Sokağı'nın da bunun ilk adımı olduğunu vurguladı. Yayalaştırmanın neden gerekli olduğunu ve yayalaştırılan cadde ve sokakların kazanımlarını anlatan Atak, Bornova Sokağı için hazırlanan avan projeyi tanıttı. Dünyadan ve Türkiye'den örnekler veren Atak, "En yakın ve güzel örneklerden biri Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi. Buradaki işyerlerinin ne kadar kazançlı ve değerli olduğu herkesin malumu. Bornova Sokağı da yaya trafiğinin çok yüksek olduğu ve fakat çok zor yürünebilen bir sokak. Yıl sonuna kadar bu sokağı yayalaştırmayı ve araç trafiğine kısıtlama getirmeyi hedefliyoruz. Hazırladığımız avan projenin, uygulama öncesi en doğru şekilde kesinleştirilmesi için görüşlerinizi, önerilerinizi dinlemek is tiyoruz. Tasarım aşamasına gelindiğinde dezavantajlı grupları da kapsayan bir erişilebilirlik seviyesi ortaya çıkacak. Yayalaştırılmış Bornova Sokağı sakinleriyle beraber tasarlanacak" dedi.

ÖNERİLER DİKKATE ALINACAK

Alsancak Mahalle Muhtarı Hicran Akuzun, projenin sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamı daha da canlandıracağını, bölgedeki güvenlik zafiyetlerini de en aza indireceğini ifade etti. Ardından bölge sakinleri projeye ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Projeye verilen desteklerin yanı sıra itirazları da not alan Genel Sekreter Yardımcısı Atak, hepsinin dikkate alınacağını, yeni görüş ve önerilere açık olduklarını ve Bornova Sokağı'nın en iyi şekilde tasarlanacağını ifade etti.

YENİ DÜZEN NASIL OLACAK?

Yayalaştırılacak sokak, esnafın ve vatandaşın indirme bindirme, yükleme boşaltma işleri için yalnızca 04.00-10.00 saatleri arasında araç trafiğine açık olacak. Bu saatler arasında araçlar, Atatürk Caddesi'nden (Sait Altınordu Meydanı) sokağa girecek ve sokak 1. Kordon'a doğru tek yönlü çalışacak.