Haberler » 3. Sayfa » Haber

Alt geçit geçit vermedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde OSB'ye geçişin sağlanması amacıyla yapılan alt geçitte yine bir araç daha kaldı.

25.09.2019 19:56Alt geçit geçit vermedi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde OSB'ye geçişin sağlanması amacıyla yapılan alt geçitte yine bir araç daha kaldı.

Olay, İnegöl ilesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nden OSB'ye geçişin sağlanması amacıyla yapılan alt geçitte meydana geldi. 2,80 metre yüksekliğe sahip olan alt geçidin dik rampaya sahip olması nedeniyle birçok sürücü içeride mahsur kalıyor. Akşam saatlerinde bir kamyonet sürücüsü de alt geçitten geçmeye çalıştığı sırada içeride mahsur kaldı. Kamyonetin alt geçitte kalması nedeniyle İnegöl'de OSB'yi bağlayan yol trafiğe kapandı. Mahsur kalan kamyonet kasasına binen polis ve vatandaşlar ağırlık yaparak aracı kurtardı. Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı. - BURSA

Süleymaniye Mahallesi, İnegöl, Bursa, OSB, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:03 Kavganın sebebi 'pes' dedirtti
19:58 Muğla'da selde 27 koyun telef oldu
19:56 Alt geçit geçit vermedi
19:55 - Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes- Kahkahalar atarak adliyeye gittiler
19:52 Tütün hırsızları yakayı ele verdi
19:51 Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
19:45 Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi