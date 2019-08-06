Haberler» Güncel» Haber

Alt geçit trafiğe açıldı

Düzce'de onarımına bir buçuk yıl önce başlayan alt geçitte çalışmalar tamamlanarak sürücülerin hizmetine açıldı.

06.08.2019 19:54 Alt geçit trafiğe açıldı
Düzce'de onarımına bir buçuk yıl önce başlayan alt geçitte çalışmalar tamamlanarak sürücülerin hizmetine açıldı.

D-100 Karayolunun altından araçların geçişine imkan veren Melensu Park yanındaki alt geçit hizmete girdi. Mahmure, Yenitaş Köprü, Paşakonağı Köyü gibi birçok köyü sanayi sitesine bağlayan, Sakarya - İstanbul istikametine gidecek sürücüler için D-100 Karayoluna çıkış olan ve şehir merkezinin trafiğini ciddi oranda azaltması planlanan alt geçit bir buçuk yıl önce onarıma alınmış araç trafiğine kapatılmıştı. Yağmur suyu hatları düzenlenen, asfaltı yenilenen geçit yeniden trafiğe açıldı. - DÜZCE

İstanbul, Sakarya, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:04   Otomobille süt tankeri çarpıştı: 1 ölü (2)
21:01   Bakan Kasapoğlu'ndan milli sualtı hokeycilere tebrik
21:00   Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı
20:58   AK Parti Sözcüsü Çelik: " Türkiye'nin ekseni Ankara'dır"
20:58   Bursa'daki orman yangınları
20:58   Balıkesir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı
20:58   AK Parti MYK toplantısı sona erdi