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Alt geçitte virajı alamayan otomobil, bariyerlere çarptı

Kayseri'de alt geçitten çıkarken virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı.

23.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:27 Alt geçitte virajı alamayan otomobil, bariyerlere çarptı
'de alt geçitten çıkarken virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Gültepe Alt Geçidinde meydana gelen kazada, 06 BDY 738 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Araç sürücüsünün yaralanmadığı kazada, çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kullanılamaz hale gelen araç çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri alt geçitte güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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