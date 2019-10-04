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Alt ve üst yapı çalışması

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte başlatılan alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

04.10.2019 17:42
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte başlatılan alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Hürriyet, Muratpaşa ve Saray mahallelerinde yürütülen çalışmaları denetleyen Asya, mahalle ile caddelerde sıcak asfalt, yeni parke döşemesi noktasında şehrin muhtelif bölgelerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Devam sıcak asfalt çalışmalarına 20 milyon liraya yakın harcama yaptıklarını belirten Asya, şunları söyledi:
"İnsanlarımızın rahatlığını, hayat konforunu kolaylaştırma noktasında bütün ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Alt yapıda fiziki gerçekleşme yüzde 75 civarında. Hedefimiz devam eden alt ve üst yapı çalışmalarının tümünü Haziran ayına kadar tamamlamak. İçme suyu deposu ve şebeke çalışmaları devam ediyor. Kanalizasyon şebekesi, yağmur suyu kanal çalışması sürüyor."
Alt ve üst yapı çalışması

Feyat Asya, Hürriyet, Asya, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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