Alt yapıda şampiyon 'Kağıtspor'

Kocaeli 'yi Basketbol 2. Liginde A takım seviyesinde temsil eden Büyükşehir Belediye Kağıtspor her yıl A takıma en az bir sporcu mottosu ile yapılandığı alt yapı takımlarında başarıya ulaştı. 12 takımın mücadele ettiği Kocaeli U18 liginde b grubunda mücadele eden mavi beyazlılar lig boyunca oynadığı 12 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.

U18 KOCAELİ ŞAMPİYONU

Grup elemeleri kapsamında Play-Off'da 6 maça çıkan Büyükşehir Kağıtspor, elemeler kapsamında 6 maçta yenilgi almadan bitime 1 maç kala U18 Kocaeli Şampiyonu oldu.

KUPAYI ZEKİ AYGÜN'DEN ALDILAR

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ödül töreninde Kocaeli Şampiyonu olan Büyükşehir Kağıtspor U18 basketbol takımı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün tarafından şampiyonluk kupasını aldı.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Elde ettiği başarı ile 10-14 Mart tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenecek olan U18 Basketbol Marmara Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcuların hedefi Türkiye Şampiyonası oldu. Mavi beyazlılar, Marmara Bölge Şampiyonası'ndan başarılı sonuçlar ile dönüp Anadolu Şampiyonası'nın ardından Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil etmeyi planlıyor.