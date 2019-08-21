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Alt yapısı tamamlanan sokaklarda parke çalışması başladı

Zonguldak Belediyesi, alt yapısı tamamlanan sokaklarda parke çalışmasını başlattı.

21.08.2019 12:01 Alt yapısı tamamlanan sokaklarda parke çalışması başladı
Zonguldak Belediyesi, alt yapısı tamamlanan sokaklarda parke çalışmasını başlattı.

Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan mevkilerde parke yol çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, Tepebaşı Mahallesi Sarıtoprak Sokak'ta dün itibariyle parke yol çalışması başlattı. Vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılanan parke yol çalışması, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Mahalle sakinleri, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a teşekkür ederek, yapılan hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. - ZONGULDAK

Fen İşleri Müdürlüğü, Zonguldak, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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