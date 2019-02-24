Altan Aksoy'un Galatasaray - Akhisarspor Maçında Yaptığı Yorum Tepki Çekti

Galatasaray - Akhisarspor maçında Altan Aksoy'dan skandal yorum... Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Akhisarspor maçını yayıncı kuruluş BeIN SPORTS'ta yorumlayan Altan Aksoy'a sosyal medyadan eleştiri yağdı.

"OLMADI MI OLMUYOR"

Aksoy, maçın 23. dakikasında Kostas Mitroglou'nun karşı karşıya pozisyonda kaçırdığı gol sonrası "Müthiş bir pas, harika bir servis ama maalesef olmadı mı olmuyor" ifadesini kullandı.

Altan Aksoy

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Bu yorumu sonrası hem Altan Aksoy'a hem de BeIN SPORTS'a sosyal medyadan tepki yağdı. Altan Aksoy 2005-2006 sezonunda Galatasaray forması giymişti.

İşte o tepkilerden bazıları;