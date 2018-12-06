Altan Erkekli: "Öğretmenim Hayatıma Yön Verdi"

06 Aralık 2018 Perşembe 09:56



06 Aralık 2018 Perşembe 09:56

Ünlü oyuncu Altan Erkekli, Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği söyleşide Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluştu. Usta oyuncu gençlere hayata ve kariyer hedeflerine dair önemli mesajlar verdi.Altan Erkekli, öğretmenlerin öğrencilerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladığı konuşmasında, "Ben inşaat mühendisliği okumak istiyordum. Hayatıma İngilizce öğretmenim yön verdi. Hiçbir zaman tiyatrocu olmak istemedim. Benim annemden gelen taklit etme yeteneğim vardı. Öğretmenim, yeteneklerimi inşaatta harcamamam gerektiğini, mühendislerin köprü, baraj, bina yaptığını ancak sanatın insanı çok geliştirdiğini ifade etti. 'Gel seni tiyatroda değerlendirelim' dedi. Onun sayesinde tiyatroyu seçtim. Öğretmenlerin söylediği her şey bir meşaledir. Yolunuzu aydınlatan bir fenerdir. Onlar gözlemleriyle size hayatlarını sunarlar" diye konuştu."Sanat iyileştirir""Dünyayı sevgi kurtaracak" sözleriyle söyleşisine devam eden Altan Erkekli, "Sanatla insanlara güzel bir yaşam biçimi sunabiliyoruz. Biz istersek bir nesli sanatla yetiştirerek, yolda yere tüküren birine, yolda zikzak yapan sürücüye, eşine şiddet uygulayan adama ve kedinin kuyruğunu kesen insana tüm kötülüklere inatla hayatın güzelliklerini gösterebiliriz. Hayat bizim için bir sınav yeridir. İyi insan olmak için biz hayata gönderildik. Birbirimizi sevmeliyiz, ihmal etmemeliyiz" dedi.Ünlü oyuncu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. - İSTANBUL