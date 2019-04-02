Altan Kalemci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL SARIYER belediye başkan adayı olan Altan Kalemci isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL SARIYER ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Altan Kalemci isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL SARIYER adayı Altan Kalemci kimdir? BTP İSTANBUL SARIYER adayı Altan Kalemci yüzde kaç oy aldı?

Altan Kalemci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL SARIYER belediye başkan adayı olarak gösterilen Altan Kalemci SARIYER ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. SARIYER ilçesinde % 0,12 oranında oy olan Altan Kalemci adlı BTP adayı toplamda 246 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL SARIYER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.