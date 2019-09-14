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Altay: 0-2

STAT: AtatürkHAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx)BOLUSPOR: Hakan (x) - Hayrulah Bilazer (x), İsmail (xx), Ümit (x), Hakan (x) (Dk. 46 Melih xx), Mustafa Durak (x) (Dk. 46 Bilal xx), Mutlu (xx), Cumali (xx), Yusuf Mert (x), Dodo (x) (Dk.

14.09.2019 21:06Altay: 0-2

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Ömer Tevfik Özkoç (xxx)
BOLUSPOR: Hakan (x) - Hayrulah Bilazer (x), İsmail (xx), Ümit (x), Hakan (x) (Dk. 46 Melih xx), Mustafa Durak (x) (Dk. 46 Bilal xx), Mutlu (xx), Cumali (xx), Yusuf Mert (x), Dodo (x) (Dk. 66 Sami Can x), Poepon (x),
ALTAY: Emre (xxx) - Erhan (xxx), Gençer (xxx), Abdulkerim (xxx), Özgür (xxx), Kappel (xxxx), Tavares (xxxx), Deniz (xx) (Dk. 74 Yılmaz xx), Putsila (xxxx) (Dk. 89 Hüsamettin), Tatos (xxx) (Dk. 66 Martires xx), Marco (xxx)
GOLLER: Dk. 5 Putsila, Dk. 50 Tatos ( Altay )
SARI KARTLAR: İsmail, Ümit ( Boluspor ), Gençer, Tavares (Altay)

TFF 1'inci Lig 4'üncü hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Altay'a 2-0 mağlup oldu.

5'inci dakikada gelişen Altay atağında Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi. Savunmanın müdahalesi ile boşta kalan topa vuran Putsila'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
36'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Hayrullah Bilazer'in açtığı ortaya Mustafa Durak'ın sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
50'nci dakikada Kappel'in sağ kanattan yerden ortasına Tatos gelişine vurdu: 2-0
71'inci dakikada sağ kanata atılan pasta Martires hareketlenerek topu aldı. Martires'in ceza sahası kenarına kadar sokularak açtığı ortaya Marco vurdu, top dışarı çıktı.



Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Durak, Boluspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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