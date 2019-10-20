Altay: 0-3

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Uygar Bebek (xx), Ata Yıldırım (xx)

ALTINORDU: Erhan (xx) - Kerim (x), Sinan (x), Ravil (xx) (Dk. 64 Yusuf xx), Ufuk (x), Berkay (xx), Atakan (x), Muhammed (x), Okan (x) (Dk. 73 Ersel x), Burak (x) (Dk. 55 Fatih x), Anıl (xx)

ALTAY: Emre (xx) - Erhan (xx), Gençer (xx), Abdülkerim (xxx), Murat (xxx) (Dk. 79 Özgür xx), Deniz (xx), Tavares (xx), Putsila (xx) (Dk. 76 Leandrinho xx), Tatos (xx) (Dk. 90+1 Yılmaz), Kappel (xxx), Paixao (xxx)

GOLLER: Dk. 48 - Dk. 90+3 Paixao, Dk. 51 Murat ( Altay

SARI KARTLAR: Kerim, Okan, Muhammed ( Altınordu ) - Erhan, Kappel, Emre, Gençer (Altay)

TFF 1'inci Lig'de 8'inci hafta mücadelesinde Altay, İzmir derbisinde konuk olduğu Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan Altay 15 puana ulaşıp play-off hattındaki yerini korurken, 5 puanda kalan ve galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Altınordu tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

Siyah beyazlılar, en son 1991 yılında mağlup ettiği, daha sonra oynanan 4 maçta 3 kez yenilip, 1 kez berabere kaldığı Altınordu'ya karşı galibiyet hasretini sona erdirdi. Altay'ın gollerini Paixao (2) ve Murat kaydetti. Maçtan sonra Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar galibiyeti futbolcularla birlikte taraftarlarla paylaştı.

22'nci dakikada Altınordu etkili geldi. Sağdan Atakan'ın yerden pasında arka direkte bomboş pozisyonda Anıl topu yandan auta yolladı.

33'üncü dakikada Altaylı Tatos'un ara pasına hareketlenen Kappel soldan ceza sahasına girdi. Kappel'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Erhan gole izin vermedi.

44'üncü dakikada sol çaprazdan Okan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Kerim kafayı vurdu, kaleci Emre köşeye giden topu son anda kornere tokatladı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

48'inci dakikada Altay öne geçti. Sağdan Kappel'in yerden pasında Tatos'un üzerinden atladığı topu yakın mesafeden Paixao ağlara gönderdi: 0-1.

51'inci dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Putsila'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Murat'ın çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

70'inci dakikada sağdan Tatos'un kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Paixao'nun kafa vuruşunda kaleci Erhan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

90+3'üncü dakikada sağdan Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta Paixao kafayla topu ağlara yollayarak maçın skorunu belirledi: 0-3.