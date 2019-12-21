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Altay mı, Karius mu? İşte istatistikler

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır 19, siyah-beyazlıların kalecisi Loris Karius ise kalesinde 15 gol gördü.

21.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:50

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe- derbisinde iki takımın kalecileri ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay , Süper Lig'de forma giydiği 15 müsabakada kalesinde 19 gol görürken 3 müsabakada ise kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlıların kalecisi Loris Karius 14 maçta kalesinde 15 gol görmesine rağmen 6 müsabakada kalesinde gole geçit vermedi.

ALTAY MAÇ BAŞINA 1.67 PUAN ALDI

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, Süper Lig müsabakalarında maç başına ortalama puanda sarı-lacivertli kaleci Bayındır'ı geride bıraktı. Karius ligde 1.93 ile maç başına ortalama puan ile oynarken, Bayındır 1.67 puanla Alman kalecinin gerisinde kaldı.

Altay mı, Karius mu? İşte istatistikler

Fenerbahçe, Beşiktaş, Bayındır, Spor

Kaynak: İHA


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ASLI: KARİUS ÇOK DAHA YAKIŞIKLI!!!
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