Haberler » Spor » Altay: 2-0 - Spor

Altay: 2-0

STAT: AktepeHAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat AltanKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Cihan Can, Samet Akaydın, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Madinda (Dk. 88 Uğur Utlu), Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 55 İshak Çakmak), Dialiba, Bokila (Dk.

16.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:05Altay: 2-0

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Murat Altan

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir , Cihan Can, Samet Akaydın, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Madinda (Dk. 88 Uğur Utlu), Cem Ekinci, Burak Aydın (Dk. 55 İshak Çakmak), Dialiba, Bokila (Dk. 70 Abdulkadir Kuzey)

ALTAY: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Cenk Özkaçar, Özgür Özkaya (Dk. 79 Doğa İşeri), Adamu, Kerim Avcı (Dk. 79 Hakan Demirci), Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 65 Tatos), Leandrinho, Paixao

GOLLER: Dk. 40 Dialiba, Dk. 72 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Kappel, Abdülkerim, Kerim, Leandrinho (Altay) - Bokila, Abdulkadir (Keçiörengücü)

ANKARA, - TFF 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Keçiörengücü sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Dialiba ve 72'nci dakikada Abdulkadir kaydetti. Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 32'ye yükseltirken Altay ise 31 puanda kaldı.



Mehmet Yıldırım, İshak Çakmak, Cihan Can, Korkut, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 17:50:04