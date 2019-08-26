Haberler» Spor» Haber

Altay: 2-2

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Muhammet YumakİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk (Dk. 84 Berkay Görmez), Cajic (Dk. 61 Muhammed Demirci), Ali Dere (Dk.

26.08.2019 22:16 Altay: 2-2

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Muhammet Yumak
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk (Dk. 84 Berkay Görmez), Cajic (Dk. 61 Muhammed Demirci), Ali Dere (Dk. 55 Mensah), İbrahim Yılmaz
ALTAY: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Deniz Vural (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Tavares, Putsila, Tatos (Dk. 68 Leandrinho), Kappel, Paixao (Dk. 88 Yılmaz Özeren)
GOLLER: Dk. 19 Cajic, Dk. 76 Eslem Öztürk (İstanbulspor) - Dk. 20 Kappel, Dk. 39 Putsila (Altay)
SARI KARTLAR: Muhsin Yıldırım, Wellington, Muhammed Demirci (İstanbulspor) - Gençer Cansever, Tavares (Altay)

TFF Birinci Lig'de 2'nci haftanın kapanış maçında, İstanbulspor ile Altay 2-2 berabere kaldı.



Muhsin Yıldırım, Özgüç Türkalp, Wellington, Esenyurt, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:00   Maçın ardından
22:49   Marius Sumudica: "Daha çok taraftara ihtiyacımız var"
22:48   İstanbul'da kazanan çıkmadı
22:48   Sait Karafırtınalar: "Pozisyonları cömertçe harcadık"
22:48   Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası
22:46   Tamer Avcı: "İki takımı da tebrik ediyorum"
22:46   Maçın ardından