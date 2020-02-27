Altay: 2-2

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Emrah Ünal (xx), Ali Can Alp (xx)

BURSASPOR: Çağlar Şahin Akbaba (xx), Cüneyt Köz (xx), Sedat Dursun (xx), Anıl Karaer (xx), Kerem Can Akyüz (xx), Abdullahi Shehu (x), Burak Altıparmak (xx), Kubilay Kanatsızkuş (xxx), Abdou Razack Traore (x) (Dk. 73 Onur Atasayar x), Serdar Özkan (xx) (Dk. 29 Recep Aydın xx), Yevgen Seleznov (xxx) (Dk. 88 Ali Akman ?)

ALTAY: Cihan Topaloğlu (xx), Yasin Palaz (xx) (Dk. 80 Cenk Özkacar ?), Abdulhamit Yıldız (xx), Abdülkerim Bardakçı (xx), Özgür Özkaya (xx), Anton Putsila (xxx), Yılmaz Özeren (xx), Andreas Tatos (x) (Dk. 62 Kerim Avcı x), Leandro Kappel (xxx), Turgut Doğan Şahin (xx) (Dk. 66 Leandro Martires x), Marco Paixao (xxx)

GOLLER: Dk. 40 Yevgen Seleznov, Dk. 56 Kubilay Kanatsızkuş ( Bursaspor ) - Dk. 25 Anton Putsila, Dk. 30 Marco Paixao ( Altay

SARI KARTLAR: Yevgen Seleznov, İbrahim Üzülmez (TD), Burak Altıparmak (Bursaspor) - Leandro Kappel, Anton Putsila, Turgut Doğan Şahin (Altay)

TFF 1'inci Lig'de 24'üncü haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor, sahasında Altay'ı ağırladı. Anton Putsila ve Marco Paixao'nun golleriyle 2-0 geriye düşen Bursa temsilcisi, rakibine Yevgen Seleznov ve Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle cevap verirken, kritik randevu 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 40'a yükselterek haftayı 4'üncü sırada tamamlarken, Altay ise puanını 35'e yükselterek 6'ncı basamakta yer aldı.

10'uncu dakikada maça baskılı başlayan Bursaspor, gole yaklaştı. Serdar Özkan'ın soldan ceza sahasına girerek yaptığı ortada Yevgen Seleznov'un kale ağzından kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

14'üncü dakikada hızlı atağa çıkan Bursaspor'da Serdar Özkan, orta sahadan topla birlikte kaleye kadar ilerledi. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar Özkan'ın vuruşunda kalecinin de müdahalesiyle yavaşlayan topu Abdülkerim Bardakçı kale çizgisi önünden uzaklaştırdı.

25'inci dakika Altay golü buldu. Gelişen Altay atağında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Turgut Doğan Şahin bekletmeden ara pasını Anton Putsila'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Putsila, yaptığı sert vuruşla rakip fileleri havalandırdı: 0-1.

30'uncu dakikada Altay, farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Kappel, ceza sahasına girer girmez yerden ortasını yaparken, arka direkte boş kalan Marco Paixao bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

38'inci dakikada gelişen Bursaspor atağında, Burak Altıparmak'ın sert şutu sonrası kaleci Cihan Topaloğlu soluna gelen topu çelerken, bir anda meşin yuvarlağı önünde bulan Kubilay Kanatsızkuş'un dokunuşunda yine kaleci Cihan geçit vermedi.

40'ıncı dakikada Bursaspor bulduğu golle farkı bire indirdi. Sol kanattan Recep Aydın'ın içeriye doğru ortasında topa iyi yükselen Yevgen Seleznov, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 1-2.

İkinci yarıya baskılı bir şekilde başlayan Bursaspor, aradığı golü 56'ncı dakikada buldu. Sol kanattan yapılan ortada Cüneyt Köz'ün kafa vuruşunda top kaleci Cihan Topaloğlu'dan dönerken, Yevgen Seleznov'un vuruşunda da savunma topu çizgiden çıkardı. Altıpasa düşen topa vuruşunu yapan Kubilay Kanatsızkuş, ağları havalandırarak skora dengeyi getirdi: 2-2.

89'uncu dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası çizgisinin gerisinden Recep Aydın'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+5'inci dakikada bu kez Altay gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Cenk Özkacar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğini sıyırarak dışarı çıktı.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

- Bursa