Haberler » Spor » Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı - Spor

Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı

Altay, genç futbolcularından Kadir Yazıcı'yı Turgutluspor'a, Mesut Can Tunalı'yı ise Belediye Derincespor'a kiraladı.

12.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:05Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı
, genç futbolcularından Kadir Yazıcı'yı 'a, Mesut Can Tunalı'yı ise Belediye 'a kiraladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosundaki yapılandırmayı devam ettiriyor. Siyah-beyazlılar, bu çalışmalar kapsamında alt yapıdan yetişen ve bu sezon fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki sol bek Kadir Yazıcı'yı sezon sonuna kadar 3. Lig takımlarından Turgutluspor'a kiraladı. 18 yaşındaki orta daha oyuncusu Mesut Can Tunalı ise opsiyonu Altay'da olmak üzere 1.5 yıllığına 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor'a kiralandı. Altay Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki oyuncusuna da başarılar diledi. - İZMİR

Turgutluspor, Derincespor, Altay, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:11  Serena Williams, anne olduktan sonra ilk şampiyonluğuna ulaştı - Spor
12:59  Filenin Sultanları'nın olimpiyat vizesi maçı Kanal D'de - Spor
12:54  Arsenal'in Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği iddia edildi - Spor
12:53  Tekerlekli sandalye basketbol kadın milli takımları Antalya'da kamp yapıyor - Spor
12:42  Kayserispor, Gustavo ile anlaştı - Spor
12:17  52 yaşındaki Kazuyoshi Miura, takımıyla sözleşmesini 1 yıl uzattı - Spor
11:42  Meryem Boz'un Polonya maçındaki performansı, sosyal medyayı salladı - Spor
10:42  Tümer Metin: Ben o şehri alacağım, az daha sabır - Spor
10:29  Mustafa Cengiz: Arda Turan'la ilgili ileride açıklama yapacağız - Spor
12.01.2020 13:15:27