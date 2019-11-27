Haberler » Spor » Altay 5 eksikle çalışıyor - Spor

Altay 5 eksikle çalışıyor

TFF 1'inci Lig'de üst üste Hatayspor (D), Ekol Göz Menemenspor, Fatih Karagümrük ve Akhisarspor'a (D) yenilerek yara alan Altay'da sakat oyuncuların sayısının artması keyifleri iyice kaçırdı.

27.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:12Altay 5 eksikle çalışıyor

TFF 1'inci Lig'de üst üste (D), Ekol Göz Menemenspor, Fatih Karagümrük ve Akhisarspor'a (D) yenilerek yara alan 'da sakat oyuncuların sayısının artması keyifleri iyice kaçırdı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Yunan orta saha oyuncusu Tatos, sağ bek Yasin'in yanı sıra Akhisarspor maçında sakatlanan Hollandalı kanat oyuncusu Kappel ve Cape Verdeli ön libero Tavares haftanın ilk idmanına katılmadı.

Siyah-beyazlılarda Tatos kasığındaki, Yasin ve Kappel adalelerindeki, Tavares ise dizindeki ağrılar nedeniyle tedavi görüyor. Hafif sakatlığı bulunan altyapı patentli orta saha oyuncusu Eren ise takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Evinde oynayacağı Eskişehirspor maçına hazırlanan İzmir ekibinde sakat oyuncu sayısının 5'e ulaşması nedeniyle teknik heyet sıkıntıya girdi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın hafta içindeki performanslara göre alternatif isimleri belirleyeceği ifade edildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Altay, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
12:28 Futbol: TFF 1. Lig
12:25 Rıza Çalımbay: "Liderliği korumalıyız"
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
12:23 Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
12:23 Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 25. maçına çıkacak
12:23 Ersun Yanal'dan flaş savunma! Emenike, Sow, Webo ve Kuyt...
12:14 Merih Demiral'a asker selamı veren Dybala: Herhangi bir mesaj vermeye çalışmadım
11:29 PKK'lı teröristlerin termal kamerada görünmemek için giydiği kıyafetler ele geçirildi
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:31 Dybala attığı gol sonrası Merih Demiral'a asker selamı vererek jest yaptı
10:15 15 dakikada 4 gol atmayı başaran Lewandowski tarihe geçti
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:58 Galatasaray'da Emre Mor şanssızlığı! Emre oyuna giriyor, Cimbom gol yiyor
09:45 Arda Turan, 9 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri dönüyor
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
27.11.2019 12:31:47